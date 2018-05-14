«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»

"ЕВРОВИДЕНИЕ! — давно уже продажный и фальшивый теле-продукт! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.) ПОЧТИ все песни (80% для всех (!) участников) пишет одна и таже шведская команда. Все подсчеты— чистый обман, никаких доказательств! Следующий победитель известен на 98%, так как это 30-40 млн $ для организации конкурса у себя в стране, и нужен "доброволец", — написал Дмитрий в соцсетях. Ниже он отметил, что этот конкурс уже сложно назвать музыкальным: "Что касается ангажированности, "нормальности", политизированности — все видно невооруженным взглядом ".
"Бородатая женщина, какие-то выродки в масках, посмотрите, что там происходит!" — унизил участников конкурса актер.
…евровидение. ВЫКЛЮЧАЯ ЭМОЦИИ… ЯСНО, что любой КРУПНЫЙ МИРОВОЙ ФОРУМ («Пятерка». «Семерка», «Двадцатка», саммиты, конференции и проч.) — это для всех стран-участниц прежде всего площадка для декларации и защиты своих национальных (или межнациональных, если несколько стран объединились) ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ. И здесь важно все! Не только РЕЗУЛЬТАТ, но и место проведения, и состав участников, и даже кто-как-где стоит на общей фотографии. Здесь идет нешуточная борьба за ПРОДВИЖЕНИЕ не только политических интересов, но и, в том числе, СВОИХ морально-нравственных, этических и даже ЭСТЕТИЧЕСКИХ норм. К сожалению, уже не первый десяток лет БОЛЬШОЙ СПОРТ (тот, что имеет миллионные телетрансляции), БОЛЬШОЙ КИНЕМАТОГРАФ (международные фестивали), и даже ШОУ-БИЗНЕС перестали быть местом, ГДЕ НЕТ ПОЛИТИКИ. Теперь здесь тоже стало важно все! Теперь и результат, и место проведения, и состав участников (вспомним Олимпиаду и допинг-скандал с недопущением наших спортсменов) имеют огромное ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ. Так что… Прощай, «ПРАЗДНИК СПОРТА»! Ау, «чистый» КИНЕМАТОРАФ! Покойся с миром «МУЗЫКА БЕЗ ПОЛИТИКИ»! Да, конечно, и здесь чудеса случаются, и побеждают достойнейшие, но это — лишь совпадения с общей политической ситуацией или исключения из правил. И если уж МЫ, РОССИЯ, решили зачем-то опять лезть в этот международный «музыкальный котел», давайте будем ВНИМАТЕЛЬНЕЕ, ПРОДУМАННЕЕ, более СТРАТЕГИЧЕСКИ относиться к участию нашей страны и в этих ПОЛИТИКО-МУЗЫКАЛЬНЫХ играх, типа «евровидение», где можно все, но давно уже почти нет ЖИЗНИ. АУ, начальники Российского шоу-бизнеса?!
"Согласна с Вашими словами. Не могла смотреть Евровидение, из-за таких песен и музыки, но когда узнала кто выиграл, удивилась", "Согласна на 100%!", "Абсолютно прав! Согласна! Давно не смотрю…" — вторили артисту поклонники.