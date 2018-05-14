«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»

«Какие-то выродки»: Певцов высказался об «Евровидении»

Народный артист России Дмитрий Певцов жестко раскритиковал конкурс "Евровидение". По мнению актера, это не музыкальное соревнование, а фееричный обман.

Певцов опубликовал эмоциональный пост в Instagram, в котором рассказал о закулисных интригах "Евровидения". Он заявил, что имя победителя было известно задолго до начала голосования.

"ЕВРОВИДЕНИЕ! — давно уже продажный и фальшивый теле-продукт! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.) ПОЧТИ все песни (80% для всех (!) участников) пишет одна и таже шведская команда. Все подсчеты— чистый обман, никаких доказательств! Следующий победитель известен на 98%, так как это 30-40 млн $ для организации конкурса у себя в стране, и нужен "доброволец", — написал Дмитрий в соцсетях. Ниже он отметил, что этот конкурс уже сложно назвать музыкальным: "Что касается ангажированности, "нормальности", политизированности — все видно невооруженным взглядом ".

"Бородатая женщина, какие-то выродки в масках, посмотрите, что там происходит!" — унизил участников конкурса актер.

Пост вызвал бурный интерес у почитателей Певцова. Они принялись высказывать свое мнение по поводу происходящего на музыкальном состязании.

"Согласна с Вашими словами. Не могла смотреть Евровидение, из-за таких песен и музыки, но когда узнала кто выиграл, удивилась", "Согласна на 100%!", "Абсолютно прав! Согласна! Давно не смотрю…" — вторили артисту поклонники.

Добавим, что несколько дней назад в Португалии состоялся финал международного песенного конкурса "Евровидение-2018". Как известно, победу одержала израильтянка Нетта Барзилай

Отметим, Израиль впервые за 20 лет победил в этом состязании. Нетта не только очаровала зрителей своим номером, но и покорила пользователей Сети неординарной внешностью и самоиронией, сообщает Teleprogramma.pro.