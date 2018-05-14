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Кобзон отказался открывать Крымский мост
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Кобзон отказался открывать Крымский мост 

Рамблер 59 минут назад
Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что не будет участвовать в открытии Крымского моста, так как организаторы предложили неудобный маршрут к месту проведения церемонии. Об этом сообщает телеканал «360».
По словам певца, он хотел бы принять участие в церемонии, если добраться туда было бы легче.
«Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет…» — отметил Кобзон.
Он рассказал, что из-за маршрута от участия в концерте также отказались Александр Буйнов, Олег Газманов и Лев Лещенко.
Кобзон посоветовал отправить «молодежь» на открытие Крымского моста.
Ранее СМИ обратили внимание, что на сайте Кобзона сообщается о его планах 15 мая принять участие в церемонии открытия Крымского моста.
Тринадцатого мая в Керчи запустили рабочее движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда. В этот же день по мосту впервые прошла колонна грузовиков.
Информированные источники «Газеты.ру» сообщали, что церемония открытия Крымского моста состоится 15 или 16 мая, и в ней примет участие президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил, что Путин будет присутствовать на мероприятии, но не уточнил, когда именно оно состоится.
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