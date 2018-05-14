Кобзон отказался открывать Крымский мост

Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон заявил, что не будет участвовать в открытии Крымского моста, так как организаторы предложили неудобный маршрут к месту проведения церемонии. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам певца, он хотел бы принять участие в церемонии, если добраться туда было бы легче.

«Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет…» — отметил Кобзон.

Кобзон посоветовал отправить «молодежь» на открытие Крымского моста.

Ранее СМИ обратили внимание, что на сайте Кобзона сообщается о его планах 15 мая принять участие в церемонии открытия Крымского моста.

Тринадцатого мая в Керчи запустили рабочее движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда. В этот же день по мосту впервые прошла колонна грузовиков.