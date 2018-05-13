Нетта Барзилай «соревновалась сама с собой» 

Победительница "Евровидения-2018" певица Нетта Барзилай, выступавшая от Израиля, назвала участие в конкурсе сражением с самой собой. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мне постоянно говорили, что это причудливое соревнование между музыкальными жанрами и соревнование между музыкантами… Но я соревновалась сама с собой, переживала по поводу своего выступления, думала над тем, как я сумею тронуть столько людей, сколько смогу", — сказала Нетта на пресс-конференции после объявления результатов.
Она также добавила, что все выступили блестяще, "но кто-то должен был выиграть".
The Winner of the 2018 #Eurovision Song Contest is ISRAEL! #ESC2018 #AllAboard pic.twitter.com/Myre7yh3YV— Eurovision (@Eurovision) 12 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на "Евровидении", поздравила Нетту Барзилай с победой.