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Нетта Барзилай «соревновалась сама с собой»
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Нетта Барзилай «соревновалась сама с собой» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Победительница "Евровидения-2018" певица Нетта Барзилай, выступавшая от Израиля, назвала участие в конкурсе сражением с самой собой. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Мне постоянно говорили, что это причудливое соревнование между музыкальными жанрами и соревнование между музыкантами… Но я соревновалась сама с собой, переживала по поводу своего выступления, думала над тем, как я сумею тронуть столько людей, сколько смогу", — сказала Нетта на пресс-конференции после объявления результатов.
Она также добавила, что все выступили блестяще, "но кто-то должен был выиграть".
Ранее сообщалось, что певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на "Евровидении", поздравила Нетту Барзилай с победой.
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Комментарии27  Ещё 5 источников 
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