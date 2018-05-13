Участник Евровидения от Украины укусил ведущую 

Певец Melovin, который представляет Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, во время общения с ведущей в шутку укусил ее за плечо. Видео опубликовано в Twitter.
Ведущая конкурса во время разговора с музыкантом обратила внимание на его кольцо и цветные линзы в глазах, отметив, что Melovin похож на вампира. В ответ украинец "укусил" девушку.
#melovin pic.twitter.com/f8xVfsFmqu— 🍥 дыханье бессонницы раннею ранью (@leackerman_) 12 мая 2018 г.
Евровидение-2018 проходит в Португалии. По итогам первого полуфинала в финал прошли Норвегия, Сербия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина. Во втором полуфинале приняли участие представители восемнадцати стран, из которых только десять прошли в финал: Норвегия, Сербия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина.
Участница из России Юлия Самойлова не смогла набрать достаточно голосов зрителей и судей, чтобы пройти в финал.