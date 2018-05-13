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Участник Евровидения от Украины укусил ведущую
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Участник Евровидения от Украины укусил ведущую 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: Twitter
Певец Melovin, который представляет Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2018, во время общения с ведущей в шутку укусил ее за плечо. Видео опубликовано в Twitter.
Ведущая конкурса во время разговора с музыкантом обратила внимание на его кольцо и цветные линзы в глазах, отметив, что Melovin похож на вампира. В ответ украинец "укусил" девушку.
Евровидение-2018 проходит в Португалии. По итогам первого полуфинала в финал прошли Норвегия, Сербия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина. Во втором полуфинале приняли участие представители восемнадцати стран, из которых только десять прошли в финал: Норвегия, Сербия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина.
Участница из России Юлия Самойлова не смогла набрать достаточно голосов зрителей и судей, чтобы пройти в финал.
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