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Объявлен победитель «Евровидения»
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Объявлен победитель «Евровидения» 

РИА Новости 54 минуты назад
Победу в международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" одержала участница из Израиля Нетта с песней Toy, передает корреспондент РИА Новости.
В этом году Нетта из Израиля победила в национальном конкурсе Rising Star, благодаря чему смогла отправится на Евровидение. Ее песня Toy пользуется невероятным успехом — официальный клип этой композиции уже набрал более 26 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, обогнав ролики всех остальных участников. Но за легкомысленными мотивом скрывается важный посыл, обращенный к каждому, кто когда-либо сталкивался с какой-либо травлей и несправедливым отношением к себе.
"Спасибо вам, я так счастлива! Спасибо, что выбираете непохожих. Я люблю свою страну!", — сказала Нетта, получив награду.
Евровидение в этом году впервые прошло в Португалии на арене Altice в Парке Наций. В этом году смотр проходит под девизом All Aboard!, а в оформлении доминирует океанская тематика.
Финальное шоу "Евровидения" состоялось в субботу. В грандиозном концерте приняли участие конкурсанты из 26 стран. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри победу одержала певица из Израиля Нетта, второе место заняла представительница Кипра Элени Форейре с песней Fuego, на третьем месте оказался участник из Австрии Цезарь Сэмптон с песней Nobody But You.
Представительница России Юлия Самойлова не прошла в финал.
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