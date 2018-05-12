Ещё
Добрынин устроил скандал в эфире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Добрынин устроил скандал в эфире 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В 90-ые по Александру Добрынину, красавчику из «Веселых ребят», спевшему хит «Розовые розы» о Светке Соколовой, страдали миллионы поклонниц. Но с личной жизнью, в итоге, у музыканта не сложилось. Был женат три раза, а четвертый раз жил гражданским браком. Первую жену звали Ларисой Савельевой. Она была музыкантом. Прожили вместе недолго. Вторая супруга — Ольга Шорина изменила ему с певцом Михаилом Муровым. Когда они разошлись, женщина сообщила, что родила от него дочь Ангелину. Однако тогда Александр усомнился в своем отцовстве и встреч с ребенком не искал. Третью супругу музыкант нашел в клубе «Метелица», с ней он тоже прожил недолго. Избранница тоже родила ему дочь, но и с ней общий язык артист не нашел.
В эфире программы «Привет, Андрей» Александр Добрынин впервые пообщался по скайпу с дочерью от второго брака Ангелиной, которая сейчас постоянно проживает заграницей. Правда, разговор вышел скомканным и на повышенных тонах.
«Мы должны были увидеться впервые еще в 2015 году. Договорились, что встретимся около цирка. В итоге, она приехала к одному цирку, я к другому. Вот у меня вопрос к Ангелине. Ты же взрослая девушка, родилась в Москве, ты что позвонить не могла? Не догадалась что ли связаться со мной? А я очень хотел увидеть тебя, дочь моя», — заявил музыкант.
Ангелина стала излагать свою версию произошедшего, но отец ее перебивал и не давал закончить мысль, в результате чего едва не разгорелся скандал. Закончился разговор более или менее дружественно. Артист пригласил девушку все-таки приехать в Москву.
Teleprogramma.pro: последние новости
Ирина Шейк появилась на красной дорожке в Каннах и скрыла округлившийся живот Ксению Собчак раскритиковали за неосторожное высказывание о Дне Победы Стало известно во сколько Первому каналу обошлось фиаско Самойловой на «Евровидение»
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У участницы «Евровидения» отобрали микрофон29
Израиль назвал причину уничтожения «Панциря»344
Малышева объяснила, почему Самойлова не может петь173
Радимов развелся с Булановой10
Самойлова объяснила поражение на «Евровидении»242
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Политика
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение