Добрынин устроил скандал в эфире

В 90-ые по Александру Добрынину , красавчику из «Веселых ребят», спевшему хит «Розовые розы» о Светке Соколовой, страдали миллионы поклонниц. Но с личной жизнью, в итоге, у музыканта не сложилось. Был женат три раза, а четвертый раз жил гражданским браком. Первую жену звали Ларисой Савельевой. Она была музыкантом. Прожили вместе недолго. Вторая супруга — Ольга Шорина изменила ему с певцом Михаилом Муровым. Когда они разошлись, женщина сообщила, что родила от него дочь Ангелину. Однако тогда Александр усомнился в своем отцовстве и встреч с ребенком не искал. Третью супругу музыкант нашел в клубе «Метелица», с ней он тоже прожил недолго. Избранница тоже родила ему дочь, но и с ней общий язык артист не нашел.

В эфире программы «Привет, Андрей» Александр Добрынин впервые пообщался по скайпу с дочерью от второго брака Ангелиной, которая сейчас постоянно проживает заграницей. Правда, разговор вышел скомканным и на повышенных тонах.

«Мы должны были увидеться впервые еще в 2015 году. Договорились, что встретимся около цирка. В итоге, она приехала к одному цирку, я к другому. Вот у меня вопрос к Ангелине. Ты же взрослая девушка, родилась в Москве, ты что позвонить не могла? Не догадалась что ли связаться со мной? А я очень хотел увидеть тебя, дочь моя», — заявил музыкант.

Ангелина стала излагать свою версию произошедшего, но отец ее перебивал и не давал закончить мысль, в результате чего едва не разгорелся скандал. Закончился разговор более или менее дружественно. Артист пригласил девушку все-таки приехать в Москву.