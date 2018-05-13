Британия угодила в скандал на «Евровидении»

Выступление английской певицы SuRie в финале песенного конкурса «Евровидение-2018» омрачил неприятный инцидент.

Сюзанна Мари Корк (SuRie) выступала под номером 9 с песней Storm. Спустя полторы минуты после начала выступления на сцену выбежал мужчина, он выхватил у певицы микрофон и попытался что-то в него прокричать, охране удалось быстро отобрать у него микрофон. Британка продолжила выступление.

Man invades stage and grabs mic during UK Eurovision song https://t.co/yWObat07dk— The Guardian (@guardian) May 12, 2018

Позже выяснилось, что мужчина известен в Сети под никнеймом Dr ACactivism. Выхватив микрофон, он обвинил британские СМИ в том, что они подобны нацистам, сообщает Тhe Daily Express.

Сотрудники службы безопасности вывели его со сцены, затем он был передан полиции. Это не первая его экстравагантная выходка. Похожие инциденты с его участием были на британском шоу «Голос» (The Voice) в 2017 году. Он также выбегал на сцену во время вручения в Великобритании Национальной премии телевидения 2018 года. Ведущий остановил его, прежде чем он смог добраться до микрофона.

Согласно его профилю в Twitter, Dr ACactivism живет в Лондоне. Он написал книгу, в которой рассказывает правду о «коррумпированной и криминальной британской политике, британских СМИ и британских корпорациях».