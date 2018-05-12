Самойлова объяснила поражение на «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова , представлявшая Россию на международном песенном конкурсе Евровидение, не связывает свое поражение с политикой и считает его справедливым. Такое мнение она высказала в субботу в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

"Я посмотрела [свое выступление] сейчас, потому что я специально не слушала, как я спела. Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла", — заявила певица.

Она выразила благодарность за поддержку зрителей, но призналась, что не видит оправдания тому, что не попала в финал конкурса.

"Я думаю, что все справедливо. Я не вижу ничего политического, и было много сильных вокалистов, которые не прошли в финал", — сказала Самойлова и призвала оценивать ее по профессиональным качествам. "Это конкурс не семейных ценностей, в конце концов. Конкурс музыкальный, вокальный", — заключила она.

Самойлова по итогам второго полуфинала конкурса не смогла набрать достаточное количество очков, чтобы продолжить участие в смотре.

Евровидение в Лиссабоне

Финал Евровидения в субботу пройдет на арене Altice в Лиссабоне. За главный приз и право проведения следующего смотра в своей стране будут бороться 26 участников.