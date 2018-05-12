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Самойлова объяснила поражение на «Евровидении»
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Самойлова объяснила поражение на «Евровидении» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на международном песенном конкурсе Евровидение, не связывает свое поражение с политикой и считает его справедливым. Такое мнение она высказала в субботу в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.
"Я посмотрела [свое выступление] сейчас, потому что я специально не слушала, как я спела. Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла", — заявила певица.
Она выразила благодарность за поддержку зрителей, но призналась, что не видит оправдания тому, что не попала в финал конкурса.
"Я думаю, что все справедливо. Я не вижу ничего политического, и было много сильных вокалистов, которые не прошли в финал", — сказала Самойлова и призвала оценивать ее по профессиональным качествам. "Это конкурс не семейных ценностей, в конце концов. Конкурс музыкальный, вокальный", — заключила она.
Самойлова по итогам второго полуфинала конкурса не смогла набрать достаточное количество очков, чтобы продолжить участие в смотре.

Евровидение в Лиссабоне

Финал Евровидения в субботу пройдет на арене Altice в Лиссабоне. За главный приз и право проведения следующего смотра в своей стране будут бороться 26 участников.
Автоматически в финал прошли представители Португалии (Клаудия Пашкуал) как победитель прошлого года и "Большой пятерки" основателей Евровидения: Великобритании (SuRie), Германии (Михаэль Шульте), Испании (Amaia y Alfred), Италии (Эрмал Мета и Фабрицио Моро) и Франции (Madame Monsieur).
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Другие 20 артистов заслужили свое право выйти на сцену большого финала по результатам полуфиналов. Это представители Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Кипра (Элени Фурейра), Литвы (Иева Засимаускайте), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто), Ирландии (Райан О'Шонесси), Сербии (Sanja Ili & Balkanika), Молдавии (DoReDos), Венгрии (AWS), Украины (Melovin), Швеции (Бенджамин Ингроссо), Австралии (Джессика Маубой), Норвегии (Александр Рыбак), Дании (Rasmussen), Словении (Леа Сирк) и Нидерландов (Waylon).
ТАСС: последние новости
Определилась первая десятка финалистов "Евровидения" Юлия Самойлова поблагодарила болельщиков "Евровидения" за поддержку Самойлова не видит политики в своем поражении на Евровидении и считает его справедливым
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