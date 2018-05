Прощай, Россия: самые громкие скандалы «Евровидения»

Самые громкие скандалы «Евровидения»

«Евровидение» — конкурс песни, здесь нет политики. Так утверждают организаторы шоу. Тем не менее из года в год в преддверии конкурса разгораются политические скандалы. И в последнее время — все чаще вокруг России . Из-за чего ругаются страны «Евровидения» — в материале «Газеты.Ru»

Юлия Самойлова , представлявшая Россию на песенном конкурсе «Евровидение — 2018», не смогла пройти в финал. Это была вторая попытка исполнительницы покорить европейского зрителя. В прошлом году она должна была участвовать в конкурсе, который проходил в Киеве, однако украинские власти отказали ей во въезде в страну из-за посещения Самойловой Крыма в 2015 году. Собственно, Украина и не скрывала своих планов препятствовать участию российских певцов на конкурсе, если те посещали полуостров в обход украинского законодательства.

Москва тогда отказалась от предложенных Европейским вещательным союзом (ЕВС) вариантов, поскольку Крым — уже с точки зрения российского законодательства — входит в состав России.

«Поскольку аудитория конкурса «Евровидение» огромная, его смотрят почти миллиард человек, и это крупнейшее неспортивное телевизионное событие, — cоответственно, люди, которые принимают в нем участие, хотят использовать его в качестве арены для самовыражения», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» журналист Максим Кононенко, много лет освещающий конкурс в России.

Вместе с тем в правилах конкурса четко проговаривается недопустимость политических заявлений. Но одни песни проходят через сито Европейского вещательного союза, а другие — нет. Однако это больше связано с инертностью и бюрократизмом организаторов конкурса, нежели с желанием ЕВС на самом деле политизировать определенные моменты, считает Кононенко.

Именно из-за этого периодически случаются те или иные провокации, в том числе и по отношению к России. Такие ситуации следует рассматривать как позицию какой-то конкретной страны, а не ЕВС в целом, подчеркивает журналист.

При этом продюсер Леонид Дзюник полагает, что «Евровидение» изначально был «политизированным конкурсом». «Хотя в Европе все время подчеркивают, что это конкурс песни, политика всегда есть и будет, и через эту политику один пытается унизить другого», — рассказал Дзюник «Газете.Ru».

В частности, он вспомнил, как в 2011 году в Германии организаторы запретили российскому исполнителю Алексею Воробьеву дарить гостям и участникам шоу георгиевские ленты, чтобы поздравить их с Днем Победы. Кроме того, вспоминает Дзюник, организаторы высказывали претензии из-за того, что Воробьев со сцены поздравил зрителей с праздником 9 мая.

И хотя в разные годы «Евровидение» становилось ареной политических скандалов, именно острые взаимоотношения Украины и России в последние 10 лет находят свое отражение на «главном музыкальном конкурсе» континента.

В 2016 году на конкурсе, который проходил в Швеции , победу одержала украинская певица Джамала , исполнившая песню «1944», которая еще задолго до финала «Евровидения» вызвала скандал. Сама украинка крымско-татарского происхождения утверждала, что в тексте песни рассказывается история о депортации крымских татар, услышанная ею от прабабушки.

Песня, что называется, действительно была основана на реальных событиях, которые до сих пор неоднозначно оцениваются российскими и украинскими историками. В 1944 году Иосиф Сталин подписал постановление ГКО о выселении крымских татар с территории Крыма. В результате десятки (по некоторым данным, и сотни) тысяч человек были депортированы. Однако этот спорный момент был урегулирован уже в 1967 году, когда указом Президиума Верховного Совета СССР была признана незаконность перемещения крымских татар. В 1989 году в СССР депортация крымских татар была признана незаконной и преступной.

Вместе с тем российские зрители и наблюдатели сочли песню политизированной и осудили исполнительницу.

К слову, российские и украинские зрители не пошли на поводу у политиков и профессионального жюри и отдали друг другу наивысшие баллы: украинцы Сергею Лазареву — 12 баллов, россияне Джамале — 10.

Еще один скандал был вызван отказом грузинской группы «Стефани и 3G» от участия в конкурсе в 2009 году. Дело в том, что летом 2008 года между Грузией и Россией вспыхнул конфликт вокруг Южной Осетии . Война продлилась недолго, однако отравила отношения двух стран. Грузинский коллектив пытался использовать площадку «Евровидения» для политического заявления.

Они представили песню «We Don't Wanna Put In» (англ. — «Мы не хотим вкладывать»). При произношении слова «put in» сливаются и звучат совершенно так же, как на английском звучит фамилия российского президента (на тот момент — премьер-министра) Владимира Путина

Организаторы предложили изменить фрагмент текста, однако Тбилиси отказался. В итоге Грузия бойкотировала конкурс.

В 2007 году Украину представлял Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Незатейливое название песни «Lasha Tumbai» сразу как-то напрягло российского зрителя, которому упорно казалось, что в тексте песни (который, кстати, представлял собой набор звуков, а не связанный рассказ) слышится словосочетание «Russia, Good Bye» (англ. — «Прощай, Россия»). Более того, некоторые даже говорили, что в финале конкурса эта фраза все-таки была. Данилко отверг эту мысль, но, как бы то ни было, карьера «Верки Сердючки» в России как-то практически моментально завершилась.

Киев использовал сцену «Евровидения» и для других политических заявлений. В 2005 году — сразу после «оранжевой революции» — Украину представлял коллектив «Гринджоли» с песней «Разом нас багато — нас не подолати» (укр. — «Вместе нас много — нас не победить»). В оригинальном тексте песни, которая стала неофициальным гимном государственного переворота 2004 года, содержались политические заявления, которые не устроили организаторов конкурса. В итоге текст был видоизменен, конфликт — исчерпан.

В 2007 году пришлось поменять текст песни и израильскому коллективу Teapacks. В словах композиции «Push The Button» организаторы усмотрели намек на иранскую ядерную программу. Тема актуальна и сейчас, но вот Тель-Авиву с этой песней выступить не разрешили.

Как ни странно, но скандалы вызывали даже песни, в которых содержался призыв к миру. Такой стала композиция «There Must Be Another Way» (англ. — «Должен быть иной путь») израильского дуэта Ноа и Миры Авад, которую они исполнили на московском «Евровидении» в 2009 году.

Мира Авад — израильтянка арабского происхождения, а Ноа — еврейского. Девушки со сцены конкурса призывали к взаимопониманию и миру. Однако они подверглись критике — как со стороны евреев, так и со стороны арабов — за то, что якобы создавали в Европе неправильное представление о состоянии арабо-израильских отношений.

Сама хозяйка конкурса этого года — Португалия — во многом обязана «Евровидению». В 1974 году страна пережила «Революцию гвоздик» — бескровный военный переворот, который сверг диктатуру Марселу Каэтану и обеспечил демократизацию государства.

В эпоху отсутствия средств массовой коммуникации революционные силы договорились использовать песню португальского номинанта на «Евровидение» Паулу ди Карвалью как позывной к началу восстания. После того как композиция прозвучала в эфире радиостанции, протестанты осуществили революцию.

Протесты и бойкоты «Евровидения» — вообще излюбленный способ реакции государств на политические кризисы. Так, в 1969 году Австрия в знак протеста против действующего на тот момент режима диктатуры Франсиско Франко Испании отказалась от участия в конкурсе, который проходил в этой стране.

В 1975 году аналогично поступила Греция — тогда в конкурсе впервые должна была принять участие представительница Турции Семиха Янкы. До этого греки и турки столкнулись в военном конфликте на Кипре . В 1974 году турецкие военные высадились на острове в ответ на попытку государственного переворота, совершенную греческими военными. В результате конфликта погибли около тысячи человек.

Так и не состоялся дебют Ливана в конкурсе — и тоже по политическим мотивам. В 2005 году Бейрут планировал отправить своего представителя на «Евровидение», однако поставил условие — разрешить не транслировать в своей стране выступление на конкурсе Израиля . ЕВС с таким условием не согласился, Ливан отозвал заявку. В последнее время представители шоу-бизнеса в Бейруте намекают, что не против присоединиться к музыкальному празднику, однако требование стало еще жестче — неучастие Израиля в конкурсе.

Не срослось с участием в «Евровидении» и у представителя Армении в 2012 году — тогда финал проходил в Баку Ереван из-за сложных отношений с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха принял решение не отправлять своего участника.

В 2016 году Нагорный Карабах стал причиной другого скандала — и тоже с представительницей Армении. Ивета Мукучян во время трансляции показала флаг непризнанной республики, что строго запрещено правилами конкурса. До дисквалификации тогда не дошло, хотя опасность такого развития событий была.

В 2014 году в Копенгагене победил один из самых неоднозначных участников конкурса за последние несколько лет. Австрийский певец Томас Нойвирт предстал в образе своего альтер-эго — бородатой женщины Кончиты Вурст . Как только стало известно о выборе номинанта от Австрии, во многих странах выразили протест против участника. Турция и вовсе после победы Нойвирта отказалась от участия в этом конкурсе. С тех пор Анкара ни разу не отправляла своего представителя на конкурс.

Россия, Белоруссия и Армения направили запрос в Европейский вещательный союз с просьбой разрешить не транслировать выступление Кончиты Вурст на национальных телеканалах. В России, например, действует законодательный запрет на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Этим странам было отказано. В итоге национальные телеканалы все же показали конкурс «без купюр», хотя многие политики и представители шоу-бизнеса крайне негативно оценивали не только выбор Австрии, но и результат конкурса в целом.

Вместе с тем западная пресса была более сдержанной — вероятно, сказался некий негласный заказ на повышение уровня терпимости — здесь говорилось о победе толерантности.

После триумфа австриец даже принял участие в мероприятиях венского отделения ООН , где Кончита Вурст в присутствии Пан Ги Муна (тогдашний генсек организации) напомнила о необходимости проявлять терпимость по отношению к секс-меньшинствам. Также ее приглашали на церемонии «Золотого глобуса» и других международных событий в сфере культуры.

При этом Нойвирт стал не первым участником «Евровидения», выступление которого вызвало скандал из-за неприятия некоторыми странами трансгендеров и травести-актеров. В 1998 году — кстати, тоже триумфально — выступила Дана Интернешнл (Израиль).