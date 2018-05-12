Беременную Кудрявцеву поймали на обмане

Фоловеры тут же принялись обсуждать формы 46-летней телеведущей и ее беременность, обратив внимание на ее свободное светлое платье. Подписчики разделились на два лагеря. Одни поздравили пару с ожидающимся прибавлением, другие же принялись писать, что Кудрявцева имитирует беременность с помощью накладного живота.

«Хаха))) фото-обманка!», «Беременность она просто имитирует, а вынашивает скорее всего суррогатка», «Интересно она правда беременна или делает вид, в то время когда суррогатная мать вынашивает их ребенка?», «Живот неправдоподобный. И лицо тоже не беременной женщины», «Еще одна Ксения Собчак. С накладным животом?», «А зачем выносите накладной живот?» — комментировали подписчики.

Другие были настроены гораздо позитивнее.