Беременную Кудрявцеву поймали на обмане 

Недавно хоккеист Игорь Макаров выложил в Инстаграм фото со своей супругой Лерой Кудрявцевой. «С великим праздником 9 мая!» — подписал фото он.
Фоловеры тут же принялись обсуждать формы 46-летней телеведущей и ее беременность, обратив внимание на ее свободное светлое платье. Подписчики разделились на два лагеря. Одни поздравили пару с ожидающимся прибавлением, другие же принялись писать, что Кудрявцева имитирует беременность с помощью накладного живота.
«Хаха))) фото-обманка!», «Беременность она просто имитирует, а вынашивает скорее всего суррогатка», «Интересно она правда беременна или делает вид, в то время когда суррогатная мать вынашивает их ребенка?», «Живот неправдоподобный. И лицо тоже не беременной женщины», «Еще одна Ксения Собчак. С накладным животом?», «А зачем выносите накладной живот?» — комментировали подписчики.
Другие были настроены гораздо позитивнее.
«Молодцы) Здоровья», «Наконец Бог послал малыша», «А я бабушкой собралась стать…Теперь подумаю и я-не решиться ли на девочку!», «Прикольные, как котятки на солнышке», — написали они.