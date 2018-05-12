Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»

«Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю», — поделился он.

Он отметил, что Самойлова уже заявила о себе в прошлом году более сильной песней. По мнению Хозяинова, на этом этапе и нужно было уйти.

Как считает Хозяинов, руководство Первого канала сэкономило на номере. Так, певице не стали менять инвалидную коляску. О недостаточном финансировании говорила и мать артистки Маргарита Самойлова.