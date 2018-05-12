Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение» 

Алла Пугачева советовала Юлии Самойловой отказаться от участия в «Евровидении». Об этом рассказал стилист конкурсантки Алишер Хозяинов, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю», — поделился он.
Он отметил, что Самойлова уже заявила о себе в прошлом году более сильной песней. По мнению Хозяинова, на этом этапе и нужно было уйти.
Как считает Хозяинов, руководство Первого канала сэкономило на номере. Так, певице не стали менять инвалидную коляску. О недостаточном финансировании говорила и мать артистки Маргарита Самойлова.
Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян сказал, что после неудачного выступления Самойловой на «Евровидении» ей было крайне важно услышать слова поддержки от Аллы Пугачевой, которая была для нее наставницей №1. Он напомнил, что именно Пугачева открыла Самойлову и дала ей путевку в жизнь, сообщают «Дни.ру».