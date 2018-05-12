У умершего солиста «Иванушек» нашли тайную квартиру

Имущество бывшего солиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева, который умер в июне прошлого года в одной из столичной клиник, станет предметом судебных разбирательств претендентов на наследство. Недавно оно увеличилось на сумму в 7 млн рубей. Именно столько составляет стоимость двухуровневых апартаментов в Софии, обнаруженных близкими певца, сообщает «Комсомольская правда».
Помимо болгарской недвижимости, предметом спора станет московское жилье — три квартиры и одна комната — на сумму 43 — 50,4 млн рублей. Кроме того, в 2009 году Яковлев купил апартаменты в Черногории, в городе Херцег Нови, они стоят столько же, сколько и болгарская квартира.
Ситуация усугубляется тем, что артист оставил все своей племяннице Татьяне и однокурснику — актеру Роману Радову. Гражданская же супруга Яковлева Александра Куцевол в его завещании почему-то не упоминается. По ее версии, они с музыкантом поженились в Сербии. Свои слова Куцевол подкрепляет направленным в суд документом о регистрации брака, который сербской стороне еще предстоит подтвердить. В российских паспортах Яковлева и Куцевол печатей о регистрации брака нет.