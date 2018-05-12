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Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову
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Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову 

Дни.ру 1 час назад
После неудачного выступления Юлии Самойловой на "Евровидении" россияне принялись искать виновного в произошедшем. Многие требуют ответа от команды, готовившей выступление певицы, а также просят прокомментировать сложившуюся ситуацию Аллу Пугачеву, которую считают наставницей Юли.
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Народ ждет реакцию Примадонны не без оснований. Именно благодаря Алле Борисовне мир узнал о Самойловой. Юлия прославилась после участия в 2013 году в шоу на телеканале "Россия 1" "Фактор А", где наставницей была Алла Пугачева.
Примадонна поддерживала девушку, которая с детства страдает тяжелым недугом и передвигается в инвалидном кресле. После одного из выступлений Алла Борисовна аплодировала Юле стоя. По итогам конкурса Пугачева лично отметила Самойлову ее премией "Золотая звезда Аллы".
Позже Юля рассказывала, что продолжает общение с Примадонной. Опытная певица иногда даже дает советы по вокалу Самойловой. Отметим, в прошлом году Пугачева высказывалась по поводу недопуска россиянки на "Евровидение" и всячески поддерживала Юлю. Однако после ситуации в Лиссабоне Алла Борисовна не проронила ни слова.
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