Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову

После неудачного выступления Юлии Самойловой на "Евровидении" россияне принялись искать виновного в произошедшем. Многие требуют ответа от команды, готовившей выступление певицы, а также просят прокомментировать сложившуюся ситуацию Аллу Пугачеву , которую считают наставницей Юли.

Народ ждет реакцию Примадонны не без оснований. Именно благодаря Алле Борисовне мир узнал о Самойловой. Юлия прославилась после участия в 2013 году в шоу на телеканале "Россия 1" "Фактор А", где наставницей была Алла Пугачева.

Примадонна поддерживала девушку, которая с детства страдает тяжелым недугом и передвигается в инвалидном кресле. После одного из выступлений Алла Борисовна аплодировала Юле стоя. По итогам конкурса Пугачева лично отметила Самойлову ее премией "Золотая звезда Аллы".