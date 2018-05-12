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Радимов развелся с Булановой
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Радимов развелся с Булановой 

Советский спорт 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов развелся с певицей Татьяной Булановой.
«Меня перестали устраивать отношения. Я долго терпела, а потом поняла, что больше так жить не хочу», — приводит «Газета.Ru» слова Булановой, которая она сказала в студии программы «Секрет на миллион»
Буланова также подчеркнула, что все еще живет с Радимовым в одной квартире
«Мне кажется сейчас, когда мы развелись, отношения даже стали лучше. Потому что, если раньше было недоверие, то сейчас спокойно: «Делай что хочешь». Какие-то стычки, даже на бытовые темы, вообще перестали существовать», — добавила она.
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Комментарии5  Ещё 6 источников 
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