Радимов развелся с Булановой

«Меня перестали устраивать отношения. Я долго терпела, а потом поняла, что больше так жить не хочу», — приводит «Газета.Ru» слова Булановой, которая она сказала в студии программы «Секрет на миллион»

Публикация от Влад Радимов (@radimov02) 6 Мар 2017 в 7:21 PST

Буланова также подчеркнула, что все еще живет с Радимовым в одной квартире