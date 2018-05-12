Украинская певица раскритиковала Самойлову

Певица и журналистка Анжелика Рудницкая , которая является советником украинского министра культуры нашла повод отпустить колкий комментарий в адрес Юлии Самойловой , по случаю поражения российской конкурсантки на «Евровидении». Она заявила об отсутствии уважения у Самойловой к себе и своим согражданам, передал сайт «Главред».

После того как журналисты обратились к Рудницкой с просьбой прокомментировать шансы украинского исполнителя Melovin’а выйти в финал, а следом попытались узнать ее мнение о выступлении Самойловой, она назвала номер россиянки слабым и связала его с политикой.

«Что интересного было в самом номере? Ничего. К тому же, бек-вокалисты пели на порядок лучше, чем сама исполнительница», — отметила она.

«Но и тут Россия подсунула фигу под нос Украине — в номере Самойловой танцевал победитель украинского проекта «Танцуют все». Никакого уважения ни к себе, ни к стране», — заявила Рудницкая, подчеркнув, что музыкальный конкурс прежде всего направлен на выявление талантов певцов и музыкантов, а не на решение социальных или иных проблем.

Юлия Самойлова приняла участие в Евровидении в 2018 году, после того как год назад украинские власти запретили ей участвовать в конкурсе, который проходил на территории страны. Самойлова не набрала необходимое число голосов, чтобы пройти в финал конкурса, который должен состояться 12 мая.