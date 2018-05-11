Украинцы злорадствуют над проигрышем Самойловой

Украинские пользователи соцсетей обсуждают провал россиянки Юлии Самойловой на международном песенной конкурсе. Они злорадствуют над тем, что что наша страна впервые за все время участия в "Евровидении" не прошла в финал.

После оглушительной неудачи на конкурсе Самойлову не ругает, разве что, ленивый. Россияне разочарованы выступлением Юли и не скрывают печали. Однако большинство наших соотечественников в соцсетях исполнительницу все-таки поддерживают, рекомендуя не расстраиваться.

А вот кто по-настоящему ликует от нашего поражения, так это украинские пользователи соцсетей. Они не могут сдержать язвительных и унизительных комментариев в адрес российской певицы.

(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.) «Ужасно спела! Опозорила Россию, уши вянут от такого пения! Кто вообще додумался с таким … голосом отправить ее на Евровидение позорить Россию! Ужас! Отвратительно спела", „Грешно смеяться над больными, но и сдержаться не могу“, "М-да, уж лучше ту же Кончиту Вурст послушать»; «То чувство, когда бэк-вокалисты поют в сто раз лучше основной вокалистки! Очень жаль…»; «Деды не помогли…», — соревнуются в критике украинцы.

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Примечательно, что украинский портал LentaUA.NET пишет о том, что на Самойлову жестоко набросились и соотечественники. "Были слезы, были попытки самоуспокоения, но россияне, как известно, проигравших своих бывших фаворитов не любят и начинают ругать и гнобить в соцсетях", — сообщает издание.