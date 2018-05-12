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Россия подсчитала затраты на Самойлову
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Россия подсчитала затраты на Самойлову 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Поездка певицы Юлии Самойловой в Лиссабон на Евровидение-2018 обошлась Первому каналу примерно в 15 миллионов рублей. Такие цифры приводит портал dni.ru в пятницу, 11 мая.
Журналисты сложили обязательный взнос участников «Евровидения», стоимость гостиницы и билетов бизнес-класса в Португалию для всей команды (танцоров, бэк-вокалистов, стилистов, парикмахеров и фотографов). Также были подсчитаны затраты на постановку номера, пошив платья и зарплата команды.
Самойлова спела песню I Won’t Break во втором полуфинале «Евровидения», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая. По итогам голосования зрителей и жюри, артистка не попала в десятку финалистов.
Выступление артистки появилось в сети и собрало почти 20 тысяч дислайков. Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ему стыдно было смотреть на происходившее на сцене.
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