Россия подсчитала затраты на Самойлову

Поездка певицы Юлии Самойловой Лиссабон на Евровидение-2018 обошлась Первому каналу примерно в 15 миллионов рублей. Такие цифры приводит портал dni.ru в пятницу, 11 мая.

Журналисты сложили обязательный взнос участников «Евровидения», стоимость гостиницы и билетов бизнес-класса в Португалию для всей команды (танцоров, бэк-вокалистов, стилистов, парикмахеров и фотографов). Также были подсчитаны затраты на постановку номера, пошив платья и зарплата команды.

Самойлова спела песню I Won’t Break во втором полуфинале «Евровидения», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая. По итогам голосования зрителей и жюри, артистка не попала в десятку финалистов.