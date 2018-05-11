Ещё
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как РФ встретила провалившуюся на «Евровидении» Самойлову 

Дни.ру 2 часа назад
Продюсер Иосиф Пригожин, певец Филипп Киркоров, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта и простые зрители высказались о провале Юлии Самойловой, представившей Россию на "Евровидении". Пригожин заявил, что был бы удивлен, если бы артистка прошла в финал.
Второй полуфинал "Евровидения" состоялся в Португалии в четверг, 10 мая. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри стран-участниц в финал вышли десять исполнителей, и Юлии Самойловой, представляющей Россию, в этом списке не оказалось.
"Я бы удивился, если бы мы попали в финал. Это было не самое лучше выступление России, такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы", — высказал свое мнение продюсер Иосиф Пригожин.
Певец Филипп Киркоров, который на конкурсе сопровождает и поддерживает артистов из Молдовы (для группы DoReDos он написал песню My Lucky Day с поэтом Джоном Баллардом), признался, что очень расстроен из-за непопадания России в финал. Отметим, что Молдова оказалась в числе десятки счастливчиков.
"Я очень расстроился из-за того, что представительница России Юлия Самойлова не прошла. Она восхитительная, очень храбрая. Юля, ты очень сильная!" — обратился к российской исполнительнице Филипп Киркоров.
После того, как выяснились результаты голосования, Самойлова не сдержала слез. Ее утешил верный супруг, который от нее буквально не отходит. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта прекрасно понимает, насколько тяжело Юлии в сложившейся ситуации.
"Мне очень жаль Юлю, я боюсь, сейчас ей будет нелегко. Как только мы закончим разговор, я подойду к ней и попытаюсь успокоить. Артист — это ответственность за то, что у него за спиной его страна, и он является представителем этой страны. Ее надо успокоить, потому что человек она очень трепетный и ранимый", — сообщил Аксюта в разговоре с журналистами РИА Новостей.
Аксюта признался, что воспринял поражение как личный провал, так как полностью продюсировал номер Самойловой. "Болезненно для меня лично. Это впервые на моей практике, когда мы из полуфинала не вышли в финал. Вот почему это болезненно", — рассказал продюсер.
>> Рудковская заступилась за Самойлову
Прочая общественность неоднозначно восприняла провал Самойловой на "Евровидении".
"Жаль, что Самойлова не прошла в финал. Она долго шла к этому, и все равно не получилось", "Чем Валуев хуже, почему его не отправили? И гору строить бы не пришлось…﻿", "Номер жуть, прям выговор постановщикам, эта гора ужасная. От России такого никто не ожидал, весь мир был в шоке, вся страна просила поменять ее, нет мы принципиальные, а Юля, видит что ну не тянет песню, уйди, это будет честно, нет я об*** всю страну, я сильная, я мечтала, да мы много чего мечтаем, но нужно понимать реально. Вообщем я в гневе", — высказались пользователи Сети.
Дни.ру: последние новости
Анита Цой пригрозила разоблачить Валерию Апексимова серьезно пострадала на съемках Украинский певец свински обошелся с россиянами на "Евровидении"
Комментарии210
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией142
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать225
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200759
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»1029
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»672
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение