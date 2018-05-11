Рудковская заступилась за Самойлову 

Телеведущая, музыкальный продюсер и член национального жюри «Евровидения-2018» Яна Рудковская в разговоре с RT прокомментировала выступление российской участницы Юлии Самойловой, а также тот факт, что певица и не попала в финал конкурса.
«Конечно, ей было сложно соревноваться с конкурсантами из других стран. Она была с ними в неравных условиях. Но все эти вопросы не к ней, Юлия постаралась, спела намного лучше, чем на генеральном прогоне. Сейчас не надо искать виноватых, это просто стечение обстоятельств. Всё, что могла, Юлия сделала. У меня к ней глубокое уважение. И сейчас нельзя ни в чём обвинять девочку», — сказал Рудковская.