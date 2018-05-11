Самойлова забыла слова во время выступления на «Евровидении» 

Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на «Евровидении-2018», во время выступления во втором полуфинале конкурса пропустила вступление в одном из куплетов. Внимание на это обратило «Ура.ру».
Эпизод попал на видео, опубликованное в официальном твиттере «Евровидения» (с 0:21 секунды). «Ура.ру» отмечает, что певица переволновалась.
A moving and emotional performance from Russia's @jsvok #ESC2018 #AllAboard #RUS pic.twitter.com/yCPizWpZfI— Eurovision (@Eurovision) 10 мая 2018 г.
Самойлова не прошла в финал «Евровидения». Таким образом, впервые с момента введения полуфиналов конкурса в 2004 году Россия не попала в число финалистов.
Российская певица 10 мая выступила во втором полуфинале конкурса под шестым номером с песней I Won’t Break. Самойловой не хватило голосов зрителей и профессионального жюри для выхода в финал.
По итогам первого полуфинала в заключительную часть конкурса прошли исполнители из Австрии, Албании, Болгарии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Финляндии, Чехии и Эстонии. По итогам второго отбора финалистами стали Норвегия, Сербия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина.
Самойлова рассказала журналистам, что «Евровидение» стало для нее «очень крутым» и «незабываемым» опытом, который она будет «хранить в сердце».
В 2018 году «Евровидение» пройдет в Лиссабоне. Финал конкурса состоится 12 мая.
Самойлова должна была принять участие в «Евровидении-2017», которое проходило в Киеве. Однако СБУ запретила ей въезд на территорию страны из-за того, что в 2015 году певица выступала на концерте в Крыму. Первый канал и ВГТРК обещали, что Самойлова представит Россию на «Евровидении» в 2018 году вне зависимости от места проведения конкурса.