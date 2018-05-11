Самойлова забыла слова во время выступления на «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова , представлявшая Россию на «Евровидении-2018», во время выступления во втором полуфинале конкурса пропустила вступление в одном из куплетов. Внимание на это обратило «Ура.ру».

Эпизод попал на видео, опубликованное в официальном твиттере «Евровидения» (с 0:21 секунды). «Ура.ру» отмечает, что певица переволновалась.

Самойлова не прошла в финал «Евровидения». Таким образом, впервые с момента введения полуфиналов конкурса в 2004 году Россия не попала в число финалистов.

Российская певица 10 мая выступила во втором полуфинале конкурса под шестым номером с песней I Won’t Break. Самойловой не хватило голосов зрителей и профессионального жюри для выхода в финал.

Албании, Болгарии, Израиля, Ирландии, Кипра, Литвы, Финляндии, Чехии и Сербия, Дания, Молдавия, Нидерланды, Австралия, Венгрия, Швеция, Словения и Украина. По итогам первого полуфинала в заключительную часть конкурса прошли исполнители из Австрии Эстонии . По итогам второго отбора финалистами стали Норвегия

Самойлова рассказала журналистам, что «Евровидение» стало для нее «очень крутым» и «незабываемым» опытом, который она будет «хранить в сердце».

В 2018 году «Евровидение» пройдет в Лиссабоне . Финал конкурса состоится 12 мая.