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Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
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Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении» 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Продюсер Иосиф Пригожин считает, что выступление участницы от России Юлии Самойловой на музыкальном конкурсе "Евровидение" было не самым удачным.
Второй полуфинал "Евровидения" состоялся в Лиссабоне в четверг. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри стран-участниц в финал вышли десять исполнителей, в частности, из Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины. Представительнице России Юлии Самойловой не хватило голосов, чтобы пройти в финал.
"Я бы удивился, если бы мы попали в финал. Это было не самое лучше выступление России, такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы", — сказал Пригожин
Продюсер подчеркнул, что в любом случае "Самойлова — молодец, она проявила силу духа, выступила, не побоявшись ничего".
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