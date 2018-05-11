Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»

Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Второй полуфинал "Евровидения" состоялся в Лиссабоне в четверг. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри стран-участниц в финал вышли десять исполнителей, в частности, из Норвегии Украины . Представительнице России Юлии Самойловой не хватило голосов, чтобы пройти в финал.

"Я бы удивился, если бы мы попали в финал. Это было не самое лучше выступление России, такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы", — сказал Пригожин

Продюсер подчеркнул, что в любом случае "Самойлова — молодец, она проявила силу духа, выступила, не побоявшись ничего".