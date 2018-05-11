Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении» 

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что выступление участницы от России Юлии Самойловой на музыкальном конкурсе "Евровидение" было не самым удачным.
Второй полуфинал "Евровидения" состоялся в Лиссабоне в четверг. По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри стран-участниц в финал вышли десять исполнителей, в частности, из Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины. Представительнице России Юлии Самойловой не хватило голосов, чтобы пройти в финал.
"Я бы удивился, если бы мы попали в финал. Это было не самое лучше выступление России, такое ощущение, что у Юли не работали ушные мониторы", — сказал Пригожин
Продюсер подчеркнул, что в любом случае "Самойлова — молодец, она проявила силу духа, выступила, не побоявшись ничего".