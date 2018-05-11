Самойлова сделала заявление после неудачи на «Евровидении»

Певица Юлия Самойлова назвала участие в "Евровидении" незабываемым опытом, который она будет хранить в сердце, и поблагодарила свою команду.

"Евровидение" в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций. Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг. Юлия Самойлова из России , которая исполнила песню I Won"t Break, в финал не вышла.

"Я хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал, кто за меня переживает… Это очень крутой опыт для меня, незабываемый. Я буду долго хранить его в своем сердце", — сказала Самойлова журналистам.

Она также поблагодарила команду, которая работала с ней все это время.

"Эти две недели были незабываемыми. Мы сроднились, стали как большая семья — не хочется теперь расставаться", — отметила артистка.

Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины. По итогам голосования жюри и телезрителей в финал вышли представители Норвегии