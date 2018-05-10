Лолите объявили «войну» в Болгарии

Лолиту задержали в аэропорту Бургаса

Прилетев на отдых в свои болгарские апартаменты, Милявская около часа провела в полицейском участке. Оказывается, управляющий жилого комплекса, в котором у певицы имеется квартира, заявил в полицию Бургаса, что Лолита желает с ним расправиться.

Через час недоразумение удалось разрешить, и певица с мужем прибыли в свою квартиру. Но и там их ждал неприятный сюрприз. Власти города отключили в жилом комплексе электричество и канализацию за неуплату. Как объяснила Милявская, 70% жильцов оказались не в состоянии оплачивать астрономические счета за услуги ЖКХ, которые выставляли владельцы комплекса.

Кроме того, а в автомобиле, которым супруги пользуются в Болгарии, оказался пробит бензобак. Лолита заподозрила управляющего, который, по ее словам, «не совсем здоров, и об этом все знают».

«По совету болгарских друзей и наших полицейских я написала заявление о том, чтобы его принудительно освидетельствовали, если он пересечет нашу границу. А он, по всей видимости, собирается это сделать», — рассказала певица.

При этом Лолита вовсе не унывает. Она сказала, что отдых вдали от суеты и даже без электричества им с мужем очень по душе.