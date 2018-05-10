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Умер Эрнест Ясан
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Умер Эрнест Ясан 

Рамблер 1 час назад
В Петербурге скончался попавший в ДТП режиссер Ясан
В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни умер режиссер Эрнест Ясан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Пичугина.
Ясан скончался в больнице, куда он попал после ДТП. Дата и место прощания с режиссёром пока неизвестны, возможно, оно пройдет на территории «Ленфильма».
По данным «Пятого канала», Эрнест Ясан умер вечером 9 мая в реанимации. Зять режиссёра Николай Гулинов рассказал каналу, что режиссер получил в аварии травмы, «несовместимые с жизнью»: перелом восьми ребер и тазовых костей, ушиб легкого, ушиб сердца и сотрясение мозга. На фоне этого он перенес микроинсульт. Гулинов отметил, что после операции, с 27 апреля, режиссер всё время спал, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
По словам Гулинова, похороны, скорее всего, пройдут 14 мая. Он отметил, что Ясан хотел, чтобы его кремировали.
Эрнест Ясан с 1966 года работал на киностудии «Ленфильм». Среди его работ — фильмы «В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Сон в руку, или Чемодан», сериалы «Агент национальной безопасности», «Крот» и другие.
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