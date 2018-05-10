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На Лолиту пожаловались в полицию в Болгарии
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На Лолиту пожаловались в полицию в Болгарии 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Сосед певицы Лолиты Милявской по дому в Болгарии пожаловался на певицу в российскую полицию. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным газеты, мужчина обратился к правоохранителям 9 мая. Он якобы заявил, что артистка «собирается с ним расправиться», и уже вылетела для этого вместе с мужем из Москвы.
Милявская объяснила полицейским, что 50-летний мужчина, ее сосед по жилому комплексу в Бургасе, «известен своим сварливым нравом». По ее словам, он прибрел «дурную славу» среди жильцов и часто ведет себя «неадекватно».
Певица отметила, что отправилась в Болгарию отдыхать, а не угрожать соседу или расправляться с ним.
В итоге мужчине отказали в возбуждении уголовного дела.
В конце апреля Лолита сообщила о проблеме, которая возникла у нее на российско-китайской границе. По ее словам, во время перехода в Россию китайский пограничник взял ее паспорт, долго рассматривал, а затем куда-то унес его. «Потом пришел с переводчиком, который мне сказал: „Ты женщина или мужчина?“ — рассказала певица. Милявская на это ответила: „Мне кажется, что я женщина, но яйца у меня есть“. Певицу после этого пропустили в Россию.
Комментарии2  Ещё 2 источника 
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