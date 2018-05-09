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Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
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Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов 

Дни.ру 1 час назад
Фото: @xenia_sobchak
Телеведущая Ксения Собчак необычно поздравила пользователей Сети с Днем Победы. Она решила показать подписчикам гору трупов.
Собчак обратилась к пользователям на своей странице в социальной сети Instagram. По ее словам, в День Победы в первую очередь стоит вспоминать о горечи потерь.
"Мы, русские, пережили великую катастрофу, и выжили, и прогнали фашистов. Но миллионы людей погибло. И сегодня давайте просто помнить о том горе, которое всегда несет с собой война (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим.ред.)", — написала она.
Текст Собчак сопроводила картиной "Апофеоз войны", на которой изображена груда черепов.
Не все пользователи поняли, что означает публикация. "Какой ужас и это кандидат в президенты?!" — вопрошает один из комментаторов. "До этого поста думала о Вас совсем по иному, а теперь только — "ФУ" (((", — отметил другой. "Что за гора трупов, але", — возмущается третий.
Были и те, кто поддержал точку зрения Собчак. Подписчики отметили, что не ожидали таких высказываний от журналистки. "Наконец-то адекватный текст за сегодня!", — восхищается один из пользователей.
Напомним, что недавно Ксения Собчак высказалась по поводу инаугурации президента России Владимира Путина. "Огромный интерес вызвала инаугурация у некоторых членов нашей семьи", — написала она под фотографией, на которой изображен ее сын Платон.
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Комментарии27  Ещё 2 источника 
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