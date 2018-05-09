Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов

Телеведущая Ксения Собчак необычно поздравила пользователей Сети с Днем Победы. Она решила показать подписчикам гору трупов.

Собчак обратилась к пользователям на своей странице в социальной сети Instagram. По ее словам, в День Победы в первую очередь стоит вспоминать о горечи потерь.

"Мы, русские, пережили великую катастрофу, и выжили, и прогнали фашистов. Но миллионы людей погибло. И сегодня давайте просто помнить о том горе, которое всегда несет с собой война (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим.ред.)", — написала она.

Текст Собчак сопроводила картиной "Апофеоз войны", на которой изображена груда черепов.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 9 Май 2018 в 2:47 PDT

Не все пользователи поняли, что означает публикация. "Какой ужас и это кандидат в президенты?!" — вопрошает один из комментаторов. "До этого поста думала о Вас совсем по иному, а теперь только — "ФУ" (((", — отметил другой. "Что за гора трупов, але", — возмущается третий.

Были и те, кто поддержал точку зрения Собчак. Подписчики отметили, что не ожидали таких высказываний от журналистки. "Наконец-то адекватный текст за сегодня!", — восхищается один из пользователей.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 7 Май 2018 в 3:36 PDT