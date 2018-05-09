Бузову затравили за «голое» фото в День Победы

Звезда в очередной раз вызвала шквал негодования среди подписчиков.

Сегодня вся Россия отмечает День Победы, но на просторах Instagram войны не заканчиваются. Так Ольга Бузова в очередной раз попала под обстрел ядовитых комментариев хейтеров, разместив несколько часов назад у себя в соцсетях провокационный пост.

Телеведущая выложила эротическое фото женского тела в купальнике под струями воды. Лицо у модели видно лишь наполовину, но подписчики сделали вывод, что это Бузова. Красотка томно приоткрывает ротик и наклоняется, показывая декольте. Фото сопровождает подпись: «Она не боится…», на что подписчики гневно отреагировали:

«Да, Оль, бояться нечего, деды уже все сделали, чтобы мы не боялись», — писали хейтеры, намекая на неуместность данного поста 9 мая.

«У всех в ленте День Победы, а Бузова в трусах», — не унимались подписчики.

«Обязательно в этот день выкладывать такое фото? Фу. Лучше бы в военной форме выложила!» — советовали телеведущей фолловеры.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 8 Май 2018 в 1:39 PDT

Не меньший ажиотаж вызвал и предыдущий пост Бузовой, в котором Ольга предстала в образе «правильной» девочки в платье и с косичками, спрашивая совет, как бороться с ПМС.

«Тяжело девушкам в наше время: быть сильной, умной, амбициозной и, конечно, привлекательной. А ведь женская красота так чувствительна к балансу. Например, раз в месяц, мы девушки, делаем нервы окружающим мужчинам и тут не только настроение меняется, но и состояние кожи, волос: появляются какие-то прыщики и волосы не такие блестящие становятся. Это все гормоны… И что давать им буйствовать? Или взять все под контроль? Вы как поступаете?» — написала звезда.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 8 Май 2018 в 8:08 PDT

Часть девушек принялась делиться советами, как лучше себя вести в этот «нелегкий период», а остальные вновь набросилась на Бузову с обвинениями в том, что подняла некорректную тему накануне Дня Победы. Ох уж эти подписчики, им не угодишь!