Ещё
Бузову затравили за «голое» фото в День Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бузову затравили за «голое» фото в День Победы 

WDay.ru 45 минут назад
Звезда в очередной раз вызвала шквал негодования среди подписчиков.
Сегодня вся Россия отмечает День Победы, но на просторах Instagram войны не заканчиваются. Так Ольга Бузова в очередной раз попала под обстрел ядовитых комментариев хейтеров, разместив несколько часов назад у себя в соцсетях провокационный пост.
≥≥ Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой
Телеведущая выложила эротическое фото женского тела в купальнике под струями воды. Лицо у модели видно лишь наполовину, но подписчики сделали вывод, что это Бузова. Красотка томно приоткрывает ротик и наклоняется, показывая декольте. Фото сопровождает подпись: «Она не боится…», на что подписчики гневно отреагировали:
«Да, Оль, бояться нечего, деды уже все сделали, чтобы мы не боялись», — писали хейтеры, намекая на неуместность данного поста 9 мая.
«У всех в ленте День Победы, а Бузова в трусах», — не унимались подписчики.
«Обязательно в этот день выкладывать такое фото? Фу. Лучше бы в военной форме выложила!» — советовали телеведущей фолловеры.
Не меньший ажиотаж вызвал и предыдущий пост Бузовой, в котором Ольга предстала в образе «правильной» девочки в платье и с косичками, спрашивая совет, как бороться с ПМС.
«Тяжело девушкам в наше время: быть сильной, умной, амбициозной и, конечно, привлекательной. А ведь женская красота так чувствительна к балансу. Например, раз в месяц, мы девушки, делаем нервы окружающим мужчинам и тут не только настроение меняется, но и состояние кожи, волос: появляются какие-то прыщики и волосы не такие блестящие становятся. Это все гормоны… И что давать им буйствовать? Или взять все под контроль? Вы как поступаете?» — написала звезда.
Часть девушек принялась делиться советами, как лучше себя вести в этот «нелегкий период», а остальные вновь набросилась на Бузову с обвинениями в том, что подняла некорректную тему накануне Дня Победы. Ох уж эти подписчики, им не угодишь!
WDay.ru: последние новости
Дочь Ирины Салтыковой раскрыла секрет ее молодости Достоин большего! В сети обсуждают новую пассию Илона Маска Психолог объяснил, чего Волочкой не хватает в жизни
Комментарии8
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке91
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы217
Российских журналистов «выгнали» с Украины189
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа129
Киев принял участие в «Бессмертном полке»207
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
01:55
Китай сделал заявление по иранской сделке
Ближний Восток Азия
00:37
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником
Криминал В мире
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
00:59
Бузову затравили за «голое» фото в День Победы
Шоу-бизнес
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение