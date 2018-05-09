«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»

Alekseeev опозорился в Лиссабоне . И отправляется в Киев не солоно хлебавши.

Поклонники смотра европейской самодеятельности были огорчены и удивлены, узнав что впервые за много лет конкурс песни в России будут транслировать с полуторачасовой задержкой. Первый канал оправдывался: мол, в сетке в это время стоит традиционный сериал и двигать его нельзя. Потому что сериал — это большая аудитория домохозяек, и если его не показывать, то никто не увидит рекламы прокладок и порошков, в фильм вставленной. Да и наша страна все равно не голосует и не участвует в первом полуфинале, поэтому по правилам его можно было вовсе не показывать.

Но знающие люди уверены, что дело в другом. "Евросонг" давно считается большим европейским гей-парадом, замаскированным под конкурс песни. Его участники — трансвеститы, фрики всех мастей и нескрывающие однополых отношений звезды. Вот и в этот раз не обошлось без провокации — Ирландия представила номер, который комментирующая трансляцию Яна Чурикова туманно назвала "песней о крепкой мужской дружбе".

На экране, действительно, два парня держались за руки, терлись друг о друга и вообще вытворяли такое, что российские духовные скрепы могли ненароком разогнуться. Ну, как такое показывать в эфире главного канала страны?! Поэтому, возможно, и поставили трансляцию глубокой ночью, чтобы не заниматься запрещенной в России пропагандой гомосексуализма.

Представивший этот номер Райан О’Шонесси ожидаемо прошел в итоге в финал, "побив" популярного в России белорусского участника украинского разлива Alekseeva. Для него "Евровидение" закончилось. Впрочем, это было очевидно сразу — он не попадал в ноты, у него тряслись руки, да и в его английском мало кто мог что-то разобрать. К тому же Россия и Украина , где этот артист популярен, в первом полуфинале не голосовали, а для европейской публики он — всего лишь "сладкий" мальчик.

Как говаривал Треплев из чеховской "Чайки", "человек умный, простой, немножко меланхоличный. Очень порядочный. Сорок лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит и сыт, сыт по горло… Что касается его писаний, то… как тебе сказать? Мило, талантливо, но…"