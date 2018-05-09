Дружественные РФ страны покинули «Евровидение» 

Во вторник на арене Altice в Лиссабоне прошел первый полуфинал Международного песенного конкурса "Евровидение".
Право дальнейшего участия в конкурсе получили представители Австрии (Сезар Сэмпсон), Эстонии (Элина Нечаева), Израиля (Netta), Чехии (Миколас Йозеф), Болгарии (Equinox), Кипра (Элени Фурейра), Албании (Евгент Бушпепа), Финляндии (Саара Аалто) и Ирландии (Райан О’Шонесси), Литвы (Иева Засимаускайте).
Всего за право выйти в финал конкурса боролись представители 19 стран. Среди тех, кто не сумел пройти полуфинал, оказались Исландия (Ари Оулавссон), Македония (Eye Cue), Хорватия (Franka), Греция (Янна Терзи), Бельгия (Sennek), Швейцарии (Zibbz), а также 3 страны СНГ — Азербайджан (Aisel), Белоруссия (Alekseev) и Армения (Севак Ханагян).
Во втором полуфинале, который состоится в четверг, выступит представительница России Юлия Самойлова с песней "I Won't Break".
Финал конкурса пройдет 12 мая.