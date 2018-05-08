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Келвин Харрис попал в аварию
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Келвин Харрис попал в аварию 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Шотландский музыкант Келвин Харрис попал в автомобильную аварию в Беверли-Хиллз, сообщает TMZ.
Музыкант ехал в автомобиле Range Rover, за рулем которого была его девушка модель Аарика Вулф. Она столкнулась с «хондой», в которой ехали две девушки.
Харрис и Вулф в результате ДТП не пострадали, а девушкам из второй машины пришлось обратиться к медикам. По данным издания, они собираются написать заявление в полицию на спутницу Харриса.
Келвин Харрис — шотландский автор-исполнитель, музыкальный продюсер и диджей. В 2017 году занял 15 место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine.
Комментарии27  Ещё 2 источника 
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