Жених бросил ведущую «Дома-2» накануне свадьбы

Еще месяц назад участник скандальной телестройки Сергей Кучеров сделал своей возлюбленной и ведущей "Дома-2" Юлии Ефременковой предложение руки и сердца. Радостное событие состоялось на Сейшелах, разумеется, Юлия не смогла устоять, избраннику она ответила заветное "да". Правда, романтика закончилась довольно быстро. Возлюбленный девушки объявил о расставании с ней спустя месяц после помолвки.

Публикация от Юлия Ефременкова (@efremenkovvva) 13 Апр 2018 в 2:33 PDT "Хочу написать, что чувствую, но даже книги не хватит, поэтому попробую вкратце. Многие наблюдали за нашими отношениями по ту сторону экрана, и есть люди, которые действительно переживают. Пишу для вас! Да, мы расстались. Почему? Хочется ответить, что не сошлись в политических взглядах, но это, к сожалению, не так. Плохого ничего не скажу, это жизнь. Сегодня: "Я тебя люблю", а завтра — чужие друг другу люди", — написал Сергей Кучеров в Instagram, так и не объяснив конкретные причины своего такого решения.

Напомним, что романтические отношения Юлии и Сергея начались в рамках проекта "Дом-2" еще в феврале прошлого года. Молодые люди долгое время общались только как друзья, но потом поняли, что их связывает нечто большее. О случившемся Кучеров, судя по его публикации в микроблоге, нисколько не жалеет и предпочитает адекватно относится к собственным ошибкам. "Сделал предложение, как так? Да, согласен, когда вставал на колено, думал только о хорошем, но вот так бывает. Большего не скажу! Пойду позвоню маме, скажу: "Извини, но и в этот раз до внуков дело не дойдет". Живите по кайфу, ведь жизнь дана нам далеко не для скуки", — высказался Сергей и добавил, что в скором времени ему предстоит переезд от теперь уже бывшей девушки, поэтому он активно ищет жилье.