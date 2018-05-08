Как звезды «проталкивают» детей на ТВ

1Нонна Еганян — племянница шоумена Гарика Мартиросяна . Девочка из Питера пришла в третий сезон шоу «Голос. Дети» и попала в команду Пелагеи. Проект не выиграла, но не отчаялась: девочка снимается в кино и хочет стать моделью. Дядя Гарик иногда присылает пригласительные на концерты Comedy Club, но родители Нонну с собой не берут. Пока рано.

2В семье Масляковых все при деле: Александр Васильевич ведет Высшую лигу, Сан Саныч — Премьер-лигу, а вот внучка Таисия, которую частенько выхватывают операторы, пока она сидит с мамой на КВН, стала вести детскую игру веселых и находчивых. Девочка держится уверенно, хоть и волнуется. И часто спрашивает у дедушки: когда же мандраж навсегда испарится?

Канал «Карусель»

3Сын актрисы Анны Банщиковой попал в шоу Максима Галкина «Лучше всех!» без блата. Миша — фанат истории и географии. Он зачитывается энциклопедиями и мечтал прийти в шоу, чтобы найти интересных друзей.

Anatoly LOMOHOV/globallookpress.com, Первый канал

4Саша Филин — сын худрука балета Большого театра Сергея Филина и балерины Марии Прорвич . Он попал в третий сезон детского «Голоса», но до финала не хватило одного шага. Саша занимается в студии «Непоседы» и мечтает стать большим артистом.

5Участие Даниила Градского в шоу «Голос» было сюрпризом для отца. Об этом знали только несколько членов съемочной группы и Сергей Жилин , дирижер джаз-бенда «Фонограф». Парень исполнил Tears in Heaven Эрика Клэптона. Даниил не артист, а просто иногда поет. И папа это чутко расслышал — не повернулся. Но потом высказал: «Негодяй! Это что такое?» Позже Даниил признался, что ждет дома хорошую взбучку за спонтанный розыгрыш.

Максим ЛИ/Первый канал

6Максим Галкин почитал двойняшкам Лизе и Гарри — их с Аллой Пугачевой детям — сказку в эфире шоу «МаксимМаксим». И пошутил, что, когда малыши вырастут, у них будут свои шоу — «ГарриГарри» и «ЛизаЛиза».