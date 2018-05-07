Джигарханян выписался из больницы

Армен Джигарханян выписался из больницы, пишет « Комсомольская правда ». Через несколько дней после госпитализации артист прибыл в театр своего имени на Ломоносовском проспекте в Москве . Оказалось, что Джигарханян попросту сбежал из палаты, устав от больничной обстановки.

Побывав в театре и обсудив с коллегами все животрепещущие темы, включая потенциальное замужество бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, Джигарханян вернулся под наблюдение врачей.

Пробыв в медучреждении еще несколько дней, Армен Борисович теперь уже законно вернулся домой.

О госпитализации Армена Джигарханяна стало известно 27 апреля. В качестве причины госпитализации СМИ называли инфаркт, однако друзья актера этот факт отвергали. По их словам, Армен Борисович просто почувствовал слабость.