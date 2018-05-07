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Джигарханян выписался из больницы
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Джигарханян выписался из больницы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Армен Джигарханян выписался из больницы, пишет «Комсомольская правда». Через несколько дней после госпитализации артист прибыл в театр своего имени на Ломоносовском проспекте в Москве. Оказалось, что Джигарханян попросту сбежал из палаты, устав от больничной обстановки.
Побывав в театре и обсудив с коллегами все животрепещущие темы, включая потенциальное замужество бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, Джигарханян вернулся под наблюдение врачей.
Пробыв в медучреждении еще несколько дней, Армен Борисович теперь уже законно вернулся домой.
О госпитализации Армена Джигарханяна стало известно 27 апреля. В качестве причины госпитализации СМИ называли инфаркт, однако друзья актера этот факт отвергали. По их словам, Армен Борисович просто почувствовал слабость.
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