У Волочковой протекла крыша

В квартире российской танцовщицы Анастасии Волочковой произошла коммунальная авария: жилище на Тверской улице в центре Москвы затопило во время сильного ливня. Об этом сообщает онлайн-журнал StarHit.

Как рассказал изданию адвокат звезды Владимир Комсолев, вода попала в квартиру через сгнившую крышу.

«Они (коммунальщики — прим. «Дома») сами виноваты — давно не проверяли покрытие, — сообщил юрист. — Там постоянно скапливался снег, в результате железо местами сгнило. И при первом же дожде появилась течь. Сильнее все­го пострадали потолок и мебель, из­готовленная на заказ за границей. Придется делать ремонт».

Танцовщица планирует подать на коммунальщиков в суд, добавил Комсолев. Сейчас специалисты оценивают нанесенный имуществу ущерб. По данным StarHit, речь может идти о сумме в три миллиона рублей.