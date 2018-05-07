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Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина
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Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Telegram-канал Акитилоп
Костюмы лидера организации «Ночные волки» Александра «Хирурга» Залдостанова и рэпера Тимати, в которых они появились на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле, высмеяли в Сети.
>> Гости инаугурации и новый лимузин Путина
Байкер Хирург появился на церемонии в белой рубашке, свитере и кожаном жилете с надписью «Россия» по-английски. На ноге лидера «Ночных волков» был затянут ремень. Впервые на голове Хирура не было замечено головного убора.
Рэп-исполнитель и продюсер Тимати, шедший рядом с Залдостановым, также выбрал весьма оригинальный наряд. Он пришел на инаугурацию в зеленой куртке, напоминающий обмундирование американских военных в 1960-х годах.
Пользователи Twitter моментально оценили одежду Хирурга и Тимати и назвали их дуэт лучшим косплеем церемонии, отметив сходство с героями «Пиратов Карибского моря» — капитаном «Черной жемчужины» и его обезьянкой.
Комментарии46  Ещё 3 источника 
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