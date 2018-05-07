Милявская утешила Воробей с больным ребенком

Елена Воробей поделилась с фанатами новостями относительно состояния своей больной дочери Софии, которая сейчас лечится в немецкой клинике. Артистку поддержали коллеги — Лолита Милявская, Катя Лель и Татьяна Буланова.
На днях стало известно, что 15-летняя дочь Елены Воробей София оказалась в больнице. Причем выяснилось, что девочка находится не в России. Певица предпочла не рассказывать, что конкретно случилось с ее наследницей, однако ушлые фанаты выяснили, что София лежит в клинике, специализирующейся в таких направлениях как: сосудистая хирургия, хирургия кисти, кардиохирургия и центр сердца, детская ортопедия, нейрохирургия и неврология, хирургия позвоночника и спинальный центр.
"Спасибо всем добрым людям за поддержку, хирургам за профессионализм и Всевышнему за ВСЕ! Доченька моя! Будь здорова, Любовь моя! Мы все всегда с тобой, всегда рядом, в трудные минуты и в минуты радости!" — позднее написала Воробей, дав понять, что дочь перенесла операцию.
В настоящее время Елена сообщила об изменениях в состоянии Софии.
"Доброе утро, дорогие! Спасибо всем за пожелания скорейшего выздоровления! Пишут мне в большей степени незнакомые люди и предлагают свою помощь, позавчера даже принесли Сонечке забавную игрушку, которая поет "I feel good" — поведала Воробей.
По словам артистки, поддерживают девушку прибывшие в клинику родственники.
"Мы тут практически всей семьей — прилетела сестренка Настенька, тетя Наташа, дорогой дедушка Яша, которому второго мая (в день операции) исполнилось 70" — рассказала артистка.
Елена сообщила новости и состоянии Софии.
"Сонечка чувствует себя немножко лучше. Уже садилась, правда ещё самостоятельно она это делать не может. Да, и вчера проснулся аппетит, что уже верный добрый признак! Желаем все вам хорошего погожего весеннего дня, хорошего настроения и поменьше стрессов! Но самое главное крепкого ЗДОРОВЬЯ…" — завершила свой пост Воробей.
Друзья и поклонники немедленно отреагировали на новости. Так, Владимир Винокур предпочел не тратить слов, а лишь адресовал Воробей смайлики:
"Певица Катя Лель тоже написала лишь символами: "Куда разговорчивее оказалась Лолита Милявская. "Пусть наша девочка просто забудет, что это было! Ты — потрясающая Мама! Это у нее Главное!" — утешила Воробей артистка. "Леночка, выздоравливайте скорее!" — обратилась к юмористке Татьяна Буланова.