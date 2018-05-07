Милявская утешила Воробей с больным ребенком

Милявская и Буланова утешают Воробей с больным ребенком

На днях стало известно, что 15-летняя дочь Елены Воробей София оказалась в больнице. Причем выяснилось, что девочка находится не в России . Певица предпочла не рассказывать, что конкретно случилось с ее наследницей, однако ушлые фанаты выяснили, что София лежит в клинике, специализирующейся в таких направлениях как: сосудистая хирургия, хирургия кисти, кардиохирургия и центр сердца, детская ортопедия, нейрохирургия и неврология, хирургия позвоночника и спинальный центр.

"Спасибо всем добрым людям за поддержку, хирургам за профессионализм и Всевышнему за ВСЕ! Доченька моя! Будь здорова, Любовь моя! Мы все всегда с тобой, всегда рядом, в трудные минуты и в минуты радости!" — позднее написала Воробей, дав понять, что дочь перенесла операцию.

В настоящее время Елена сообщила об изменениях в состоянии Софии.

"Доброе утро, дорогие! Спасибо всем за пожелания скорейшего выздоровления! Пишут мне в большей степени незнакомые люди и предлагают свою помощь, позавчера даже принесли Сонечке забавную игрушку, которая поет "I feel good" — поведала Воробей.

По словам артистки, поддерживают девушку прибывшие в клинику родственники.

"Мы тут практически всей семьей — прилетела сестренка Настенька, тетя Наташа, дорогой дедушка Яша, которому второго мая (в день операции) исполнилось 70" — рассказала артистка.

Елена сообщила новости и состоянии Софии.

"Сонечка чувствует себя немножко лучше. Уже садилась, правда ещё самостоятельно она это делать не может. Да, и вчера проснулся аппетит, что уже верный добрый признак! Желаем все вам хорошего погожего весеннего дня, хорошего настроения и поменьше стрессов! Но самое главное крепкого ЗДОРОВЬЯ…" — завершила свой пост Воробей.

Друзья и поклонники немедленно отреагировали на новости. Так, Владимир Винокур предпочел не тратить слов, а лишь адресовал Воробей смайлики: