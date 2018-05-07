У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн

Издание «СтарХит» сообщает, что телеведущий Иван Ургант купил особняк в Подмосковье, стоимость которого превышает семь миллионов долларов.
По данным издания, дом находится в коттеджном поселке Горки-10 на 25-м километре Рублево-Успенского шоссе.
Трёхэтажный особняк расположен на земельном участке в 50 соток. В доме есть сад-холл, блок для гостей, каминная, бильярдная и столовая с выходом на открытую веранду.
«СтарХит» утверждает, что у ведущего также есть трехкомнатная и четырехкомнатная квартиры в центре Москвы и апартаменты на 77-м этаже центра «Москва-Сити».
Источники в окружении Урганта рассказали изданию, что ведущий «всегда был прижимистым в вопросе финансов». По их словам, с учетом экономической ситуации в стране артист «выбрал идеальный вариант для вложений».
Иван Ургант — российский телеведущий, актер и продюсер. Ургант с 2005 года работает на «Первом канале» ведущим программ «Смак», «Вечерний Ургант» и «Прожекторперисхилтон». Женат на Наталье Кикнадзе, у пары двое детей.