У Ивана Урганта нашли особняк за 7 млн долларов

По данным издания, дом находится в коттеджном поселке Горки-10 на 25-м километре Рублево-Успенского шоссе.

Трёхэтажный особняк расположен на земельном участке в 50 соток. В доме есть сад-холл, блок для гостей, каминная, бильярдная и столовая с выходом на открытую веранду.

«СтарХит» утверждает, что у ведущего также есть трехкомнатная и четырехкомнатная квартиры в центре Москвы и апартаменты на 77-м этаже центра «Москва-Сити».

Источники в окружении Урганта рассказали изданию, что ведущий «всегда был прижимистым в вопросе финансов». По их словам, с учетом экономической ситуации в стране артист «выбрал идеальный вариант для вложений».