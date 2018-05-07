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«Тупые люди» Хабенского стали мемом
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«Тупые люди» Хабенского стали мемом 

Рамблер 1 час назад
Видео, на котором актер Константин Хабенский убеждает журналистку, что молодые россияне не «тупые», собрало почти миллион просмотров на YouTube.
Ранее в этом году Хабенский снял фильм «Собибор», посвященный заключенным нацистского концлагеря. Представляя картину в Санкт-Петербурге на прошлой неделе, режиссер ответил журналистке, усомнившейся в «готовности» простых россиян воспринять фильм на столь серьезную тему.
«Вы что считаете, что тупые люди рядом с вами живут?» — удивился Хабенский.
Далее актер довольно эмоционально настаивал на ответе, кто «живет рядом» с журналисткой, и убеждал ее, что россияне готовы к такому кино.
«Собибор» — режиссерский дебют Константина Хабенского в полнометражном кино. Ранее он был соавтором короткометражного фильма «Время жить!».
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