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Божена Рынска попросила экстренной помощи
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Божена Рынска попросила экстренной помощи 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналистка Божена Рынска на своей странице в Facebook рассказала о муже своей подруги, которого «сгубила немецкая медицина».
По ее словам, мужчина полтора года назад начал жаловаться врачам на здоровье. Он рассказывал им о плохом сне и прерывистом храпе, жаловался, что задыхается, а также садится и разговаривает во сне. Ему сделали МРТ, проверили сердце, и в итоге он оказался в клинике неврозов, где его лечили от депрессии.
«Все знали, что главная проблема мужа не настроение, а дыхание и сон», — подчеркнула Рынска, добавив, что мужчине пришлось год ждать исследования сна, которое все равно так и не сделали.
По ее словам, его не проверили на астму и аллергию, а также не сделали «тест на функцию легких».
Несколько дней назад мужчина потерял сознание и упал, у него посинели губы. Врачи приехавшей скорой помощи отказались госпитализировать его, так как в больнице не было мест.
Реанимировать его дома врачи не смогли, мужчина скончался, а медики сказали его жене: «Бог так решил». По мнению журналистки, «не бог решил, а правительство Германии», которое «тратит деньги» на мигрантов, «а потом для налогоплательщиков не остается мест в больницах».
Причиной смерти мужчины врачи назвали легочную эмболию. Однако его жена считает этот диагноз «бредом». Семья погибшего хочет провести независимую экспертизу. Рынска попросила посоветовать им «нормального юриста, который не побоится бодаться с медицинской и полицейской системой Германии».
Ранее Рынска рассказала об инциденте, который произошел с ней в парижском универмаге Bon Marche Gourmet. Журналистка поскользнулась в магазине на мокром полу и упала, «пролетев два метра» и врезавшись предплечьем в угол витрины. Рынска потребовала вызвать менеджера и врача. К ней пришли «местные магазинные» медики, «дали арнику и держали лед на руке полчаса». Специальный знак «Осторожно, влажные полы» в универмаге был, но уборщица якобы «поленилась его поставить».
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