Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Роман Гриценко опубликовал кадры, на которых запечатлен с облаченной в свадебное платье Ольгой Бузовой. Молодой мужчина с сожалением поведал, что это был сон, так и не ставший реальностью, за что в ответ получил злорадные комментарии от пользователей Сети.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Роман Гриценко, который уже на протяжении нескольких месяцев тщетно добивается расположения поющей ведущей Ольги Бузовой, выложил две фотографии, сделанные на телепроекте "Дом-2". На снимках Гриценко, облаченный в белоснежную рубашку, нежно держит Бузову за голову, а она его обнимает.

Однако, судя по подписи к кадрам, свадьба явно не состоялась. "

А счастье было так близко … Сон так и не ставший реальностью … (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — написал Роман. A post shared by Роман Гриценко (@romangritsenko13) on May 7, 2018 at 12:00pm PDT

Интересно, что многочисленные подписчики весьма неоднозначно отнеслись к свежей публикации участника реалити-шоу. Пока одни фанаты с сожалением вздыхали, другие злорадствовали.

"Может настанет тот день когда Оля все таки захочет с тобой отношения на другом уровне", "Сильные люди не ждут никакую удачу, а создают лучшие обстоятельства сами! Не будь ждуном, действуй сам!", "Не смотри ты ни на кого и не бойся Олю! она тает рядом с тобой, и ей хочется любви)) будь с ней честным и искреним и все получиться!ее эмоции о многом говорят))))", "ну ты даешь Ром. Давай в след раз. поцелуй ее нормально", "Рома отстань ты от Бузовой ты сказал эфире что не любишь все иди с другой строй", "ахахахах ну ваще глупыши)", "Да, так им и надо, сколько уже можно разыгрывать комедию", "Никто вам не верит! Успокойтесь уже!", — высказались пользователи Сети.

Ранее в интернете появилось видео с передачи, где Ольга Бузова в шикарном свадебном платье объявила: "Сегодня я, Ольга Бузова, ведущая телепроекта "Дом-2", выхожу замуж. Я готова поделиться своим счастьем, не прятать свои чувства, а кричать о них!"