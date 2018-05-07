Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове

Макаревич рассказал о Сапунове

По словам музыканта, он был «замечательным» человеком и профессионалом.

На своей странице в Facebook лидер «Машины времени» рассказал, что он работал вместе с Сапуновым много лет и дружил с ним. Макаревич подчеркнул, что Сапунов «противостоял смертельной болезни».

«Болезнь победила. Очень грустно», — заключил он.

Владимир Сапунов скончался в ночь на 6 мая на 66-м году жизни. В начале 1990-х он работал на радио «Максимум». В 1993-м стал руководителем «Воскресения», а в 1994-м — «Машины времени». С группой Макаревича он работал до 2017 года.