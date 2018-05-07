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Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
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Макаревич рассказал о Сапунове 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич заявил, что умерший экс-директор группы Владимир Сапунов был «очень мужественным». Об этом сообщает РЕН ТВ.
По словам музыканта, он был «замечательным» человеком и профессионалом.
На своей странице в Facebook лидер «Машины времени» рассказал, что он работал вместе с Сапуновым много лет и дружил с ним. Макаревич подчеркнул, что Сапунов «противостоял смертельной болезни».
«Болезнь победила. Очень грустно», — заключил он.
Владимир Сапунов скончался в ночь на 6 мая на 66-м году жизни. В начале 1990-х он работал на радио «Максимум». В 1993-м стал руководителем «Воскресения», а в 1994-м — «Машины времени». С группой Макаревича он работал до 2017 года.
Пресс-секретарь «Машины времени» и «Воскресения» Антон Чернин рассказал РИА Новости, что Сапунов умер после долгой борьбы с раком.
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