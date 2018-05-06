Умер Владимир Сапунов 

Директор-администратор и участник группы «Машина времени» Владимир Сапунов ушел из жизни на 66-м году жизни в ночь на 6 мая, сообщает РБК.
По словам пресс-секретаря «Машины времени» и «Воскресенья» Антона Чернина, Сапунов долго болел, у него онкологическое заболевание, после несчастного случая в 2007 году он уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске.
«Все это время он продолжал руководить «Машиной времени» и «Воскресением», — сказал Чернин.
Владимир Сапунов родился 1 января 1953 года в Краснослободске Волгоградской области, в семье учителя физики. Учился в Москве, вместе с младшим братом Андреем Сапуновым выступал в школьной группе «Эльфы» в конце 1960-х годов.
В 1993 году Владимир Сапунов стал директором группы «Воскресение», а спустя год— «Машины времени». Его песня «На паре крыл» вошла в альбом «Машины не парковать». Выпустил диск «Бег in the USSR», где его песни, помимо «Воскресения», «Машины времени» и самого автора, исполняли Сергей Галанин, Батырхан Шукенов, Евгений Маргулис. У него также вышли и две книги стихов — «Несерьезности» и «Зарифмованная грусть».