Умер Владимир Сапунов

Директор-администратор и участник группы «Машина времени» Владимир Сапунов ушел из жизни на 66-м году жизни в ночь на 6 мая, сообщает РБК.

По словам пресс-секретаря «Машины времени» и «Воскресенья» Антона Чернина, Сапунов долго болел, у него онкологическое заболевание, после несчастного случая в 2007 году он уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске.

«Все это время он продолжал руководить «Машиной времени» и «Воскресением», — сказал Чернин.

Владимир Сапунов родился 1 января 1953 года в Краснослободске Волгоградской области , в семье учителя физики. Учился в Москве , вместе с младшим братом Андреем Сапуновым выступал в школьной группе «Эльфы» в конце 1960-х годов.