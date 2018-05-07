Ещё
Ума Турман захотела вернуться к Тарантино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведева отказались поддержать
Медведева отказались поддержать

Ума Турман захотела вернуться к Тарантино 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
48-летняя актриса Ума Турман в беседе с Entertainment Weekly призналась, что она бы согласилась снова сняться у режиссера Квентина Тарантино.
Актриса получила травму шеи и колена в аварии на съемках фильма "Убить Билла" (2003). Тарантино убедил Турман в том, что она должна сесть за руль машины самостоятельно, без участия дублерши, в результате чего актриса, активно протестовавшая против самостоятельного вождения, врезалась в дерево и серьезно пострадала.
Сейчас Турман говорит, что 25 лет творческих отношений с Тарантино нельзя свести к одному этому инциденту.
"Я понимаю его, и если бы он написал для меня шикарную роль, и мы бы договорились обо все, я бы согласилась на съемки", — поделилась актриса.
Ранее Квентин Тарантино заявлял, что авария с участием Турман — это одно из событий, о которых он сожалеет более всего в жизни.
В течение многих лет продюсер Miramax Харви Вайнштейн отказывался предоставить Уме Турман запись несчастливого дубля. Уже после скандала с разоблачением Вайнштейна как "сексуального хищника", домогавшегося множества актрис и других работниц Голливуда, Тарантино нашел пленку и передал ее Турман.
Газета.Ru: последние новости
Юлия Самойлова возглавила "Бессмертный полк" в Лиссабоне Кутиков: Сапунов для "Машины" был самым лучшим директором Украинский участник "Евровидения" забыл родной язык и перешел на русский
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева отказались поддержать169
Путин выдвинул кандидатуру премьера1087
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели389
Назван виновник взрыва в Ставрополе10
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой998
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение