Хабенский устроил перепалку с журналисткой

Хабенский эмоционально отреагировал на вопрос о «тупых зрителях»

Режиссер Константин Хабенский был крайне эмоционален на премьере фильма «Собибор» в Петербурге и устроил выволочку задавшей ему вопрос женщине. Вначале зрительница поблагодарила за картину.

«Спасибо за фильм смотреть страшно, все равно смотришь: если нам страшно здесь, в зале, то что было там», — сказала она, а затем поинтересовалась, как фильм воспримет менее подготовленная аудитория. Видео с показа выложено на Youtube.

«Здесь сидит аудитории подготовленная, а что будет, когда придет публика другая с поп-корном и кока-колой? Вот как сделать, чтобы до них это дошло, достучало?» — спросила она.

Не совсем верно поняв ее посыл, Хабенский отреагировал крайне нервно. Как следует из его дальнейших слов, ему показалось, что женщина имела в виду, что широкий зритель не пойдет на эту картину.

«Что вас волнует, скажите, пожалуйста?» — многократно спрашивал он зрительницу.

Та в ответ растерялась, а Хабенский все больше раздражался.

«Мне кровно интересен ваш вопрос, кто придет на этот фильм, что вас волнует, скажите? Вы мой человек, который живет в моем в городе, что вас волнует, чего вы боитесь? Почему вы считаете, что зритель не пойдет на этот фильм, почему вы думаете, что вы более чутки?» — сказал он.

Зрительница удивилась, сказав, что ничего подобного не говорила.

«Я прочитал это в вашем вопросе», — услышала она в ответ.

Потом режиссер все же отметил, что мог быть неправ. Далее он заявил, что необходимо «расчесывать наш кинематограф на предельно понятные вещи» и создавать «взлетную полосу для следующего поколения, которое будет заботиться о нас».