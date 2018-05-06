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Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
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Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе 

Дни.ру 1 час назад
В эфире программы "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым артистка Мария Голубкина сделала откровенное признание. Она раскрыла подробности развода с музыкантом Николаем Фоменко.
Заговорить о непростом периоде в жизни актрису заставил ведущий передачи. Малахов напомнил Голубкиной, что ее отношения с Фоменко закончились на радио.
"У меня много было смешных историй в прямом эфире. Мы с Колей, очень боялись журналистов, что они нас опередят, а так как мы жадные, мы сами рассказали в прямом эфире, что разводимся", — заявила она. Голубкина отметила, что они расторгли брак до того, как объявили о разрыве.
Создатели передачи воспроизвели кусок того скандального эфира. Голубкина добавила, что ее после этого случая ее уволили. Вернулась она на радиостанцию только спустя несколько лет.
Артистка пояснила, что решение рассказать всем о разводе в прямом эфире казалось им "очень крутым". Родственники этого не оценили.
"Все позвонили и сказали, что сошли с ума, что мы идиоты", — отметила она.
Напомним, что Фоменко и Голубкина были в браке больше десяти лет. Они оформили отношения в 1995-м, а развелись — в 2008-м.
У них двое общих детей. Дочь Анастасию Голубкина родила в 1998-м, а сына Ивана — спустя пять лет.
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