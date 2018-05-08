Старший сын Валерии стал продюсером 

Как известно, у певицы Валерии есть трое детей, которые родились в браке с Александром Шульгиным. Старшему сыну артистки Артемию уже 23 года. Он учился в Америке несколько лет. Молодой человек числился сразу на трех факультетах Бостонской академии: информатика, управление бизнесом, музыкальное и звуковое оформление. В итоге он решил пойти по стопам знаменитых родителей и стал продюсером.
На днях Артемий выпустил свою первую самостоятельную работу. Иосиф Пригожин и Валерия опубликовали клип швейцарского артиста чилийского происхождения Alejandro Reyes, с которым сейчас работает молодой человек. "Горжусь очень. Темка очень креативный, трудолюбивый, целеустремленный и очень порядочный. Впереди, уверена, много всего невероятно интересного. А эта песня уже неделю крутится в голове", — прокомментировала работу старшего сына певица.
Отметим, что в музыкальном видео Alejandro Reyes главную героиню сыграла девушка брата Артемия Арсения Шульгина фотомодель Анна Шеридан. Пригожин также испытывает гордость за наследника супруги. "Артемий возглавил швейцарский музыкальный лейбл, который занимается молодыми артистами. И еще наша дочь Аня недавно сняла новый клип. Мы не ожидали, что у нас в доме появятся еще продюсеры и артисты", — признался он изданию "Комсомольская правда".