Оголившуюся Бузову признали святой

Ольга решила порадовать своих фанатов новыми фотографиями. На одном из снимков Бузова позирует в бассейне.

"Как же тут красиво", — подписала кадр ведущая "Дома-2" (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Подписчики Оли вид оценили.

"Незнаю чего имеешь в виду но и в правду красива", "И Олька ничего так, природа тоже", "Оля, прекрасный вид и впереди, и сзади", "Вода шикарная, прям лазурная лазурь", — написали фоловеры в комментариях к посту.

Один из фанатов заметил необычное совпадение. Отражение Бузовой в воде образовало крест.

"А за ней крест в отражении! Посмотрите! Она святая", — написал поклонник. Однако другой подписчик Ольги тут же съязвил: "Как колокольня".

Отметим, что Ольга Бузова — одна из самых обсуждаемых персон страны. Ведущая "Дома-2", модельер, певица, бизнесвумен, а скоро еще и ресторатор — кажется, ей интересно все. Но многие ей завидуют, не прощают успеха, поэтому к едким комментариям в Сети Оля уже привыкла и не обращает на них внимания.