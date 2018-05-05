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Оголившуюся Бузову признали святой
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Оголившуюся Бузову признали святой 

Дни.ру 15 часов назад
Фото: globallookpress.com
Ольга Бузова отправилась на Сейшелы, где находится одна из съемочных площадок "Дома-2". Там ведущая успевает не только работать, но и отдыхать.

🤤🤤🤤 Как же тут красиво 😍🌴

Публикация от  Ольга Бузова (@buzova86)

Ольга решила порадовать своих фанатов новыми фотографиями. На одном из снимков Бузова позирует в бассейне.
"Как же тут красиво", — подписала кадр ведущая "Дома-2" (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
Подписчики Оли вид оценили.
"Незнаю чего имеешь в виду но и в правду красива", "И Олька ничего так, природа тоже", "Оля, прекрасный вид и впереди, и сзади", "Вода шикарная, прям лазурная лазурь", — написали фоловеры в комментариях к посту.
Один из фанатов заметил необычное совпадение. Отражение Бузовой в воде образовало крест.
"А за ней крест в отражении! Посмотрите! Она святая", — написал поклонник. Однако другой подписчик Ольги тут же съязвил: "Как колокольня".
Отметим, что Ольга Бузова — одна из самых обсуждаемых персон страны. Ведущая "Дома-2", модельер, певица, бизнесвумен, а скоро еще и ресторатор — кажется, ей интересно все. Но многие ей завидуют, не прощают успеха, поэтому к едким комментариям в Сети Оля уже привыкла и не обращает на них внимания.
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