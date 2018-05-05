Анна Семенович уехала из России

Семенович сфотографировалась в ярком бирюзовом платье у океана и отметила, что рада добавлять в ленту подписчиков яркие краски. "Сегодня с дороги решили побыть на релаксе, а завтра начну вспоминать правила поведения под водой. Тут есть где разгуляться дайверам", — сообщила о своих планах Анна.

Девушка отметила, что рядом с отелем, в котором она остановилась, на рифах располагается затонувший 19 лет назад корабль Rannamaari, который получил свое название в честь морского демона. Многие опытные дайверы погружаются, чтобы посмотреть на корабль и посмотреть на рыб, которые в нем живут.

"Кстати, раз в год в честь затопления судна на курорте проходит 24-часовой дайвинг марафон с прямой трансляцией на фейсбуке отеля", — поделилась Семенович и выразила надежду на то, что ей разрешат погрузиться к кораблю, хоть она и не считает себя опытной в дайвинге.