У Пэрис Хилтон похитили откровенные снимки

У светской львицы Пэрис Хилтон украли несколько сотен тысяч долларов с банковского счета и ее фотографии в обнаженном виде. Это сделала женщина-хакер, которая поймана, сообщил в пятницу новостной портал TMZ.

По его данным, злоумышленница Paytsar Bkhchadzhyan сумела получить несанкционированный доступ в режиме онлайн к банковским счетам Хилтон и с помощью данных ее кредитных карт зарезервировала билет на новогоднюю вечеринку 2015 года в отеле Roosevelt в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Хакер расплатилась за ту вечеринку этими же кредитными картами, счет составил около $40 тысяч.

Обвиняемая в течение двух лет регулярно похищала деньги со счетов Хилтон, направляя от ее имени запросы на перевод средств в банк. Та же судьба постигла и откровенные снимки Пэрис на аккаунте ее "облачного хранилища" iCloud. Следователи, однако, не выяснили, как хакер воспользовалась этими фото.

Злоумышленница была арестована в 2017 году и признала себя виновной в сговоре и электронном мошенничестве. Прокуратура требует лишить ее свободы на 57 месяцев и обязать выплатить полную компенсацию потерпевшей в размере свыше $318,5 тыс. Вынесение приговора намечено на 7 мая.