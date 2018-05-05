Выпуск «Бесогона» Михалкова сняли с эфира

Выпуск программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» на телеканале «Россия 24» был снят с субботнего и воскресного эфира, сообщается на сайте передачи . Согласно анонсу, размещенному здесь же, в выпуске «Синдром Гарри Поттера» Михалков рассуждает «о трудностях коммуникаций в современном мире» и коммуникационной фальши.

«Почему чиновники, политики, руководители страны зачастую не слышат народ, которым руководят?» — говорится в анонсе.

Кроме того, Михалков обещал пояснить, причем тут Гарри Поттер.

Однако теперь зрители не услышат ответа на эти вопросы в субботу и воскресенье, по каким причинам, не сообщается.

Четвертого мая программа, тем не менее, в эфир вышла.

Между тем Гарри Поттер упоминался в скандале, связанном с предыдущим выпуском программы.

Она вышла в эфир 20 апреля под названием «Сколько ещё должно сгореть людей» и была посвящена пожару в Кемерово. В ней Михалков высказал мнение, что глава МЧС Владимир Пучков виноват в развале системы как пожарной охраны в стране, так и МЧС в целом. Пучков назвал все это бредом.

«Я не смотрю телевизор. Ко мне пришли обращения по поводу этой передачи. Мне жаль людей, которые смотрят такие передачи, и вдвойне жаль тех, кто верит тому, что там показывается. Бред — так и напишите», — сказал глава МЧС, передавал «Коммерант».

После этого он сообщил, что вместе с сыном пересматривает Гарри Поттера и отметил, что многие до сих пор верят, что тот учится в соседней школе.